Роналдиньо вступил в партию, выступающую за принудительное лечение геев

Легенда бразильского футбола Роналдиньо начал политическую карьеру.

Бывший полузащитник каталонской Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав республиканской партии Бразилии (PRB).

Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм. Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам.

Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

"Я счастлив участвовать в проекте, направленном на улучшение и модернизацию нашей страны", – сказал Роналдиньо официальному сайту PRB.

Teremos uma filiação show de ⚽ daqui a pouco. Fiquem ligados! pic.twitter.com/nHn6kMTO9u — PRB Nacional (@PRB10) 20 березня 2018 р.

Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилии на парламентских выборах в октябре 2018 года – в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.

Напомним, Роналдиньо официально завершил карьеру в январе.

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