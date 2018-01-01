Хави останется в Катаре еще на два года

Экс-игрок Барселоны может даже стать тренером команды.

Бывший полузащитник Барселоны Хави, ныне защищающий цвета Аль-Садда, останется в Катаре еще на два года. Об этом рассказал генеральный директор команды Турки Аль-Али.

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“Мы уже достигли предварительной договоренности с Хави о том, что он проведет в команде еще два года. Однако пока не принято решение относительно того, в какой роли он будет с нами.

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Возможно, он будет выступать в качестве игрока, но он может занять и другую должность. В скором времени мы объявим об этом“, - приводит слова Аль-Али официальный сайт Аль-Садда.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Барселоны Хави оценил перспективы футбольной карьеры Усэйна Болта.

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