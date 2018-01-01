Роналдиньо решил попробовать силы в политике и будет избираться в конгресс

Легендарный футболист решил поучаствовать в законотворчестве Бразилии.

Бывший игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо, который официально завершил карьеру в начале 2018 года, стал политиком.

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Как сообщает Metropoles, экс-футболист стал членом Бразильской Республиканской Партии и планирует принять участие во Всеобщих выборах в текущем году. Роналдиньо хочет попасть в Национальный конгресс.

Источник отмечает, что 38-летний бразилец займет кресло в Федеральном сенате и будет участвовать в законодательном процессе в Бразилии.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Милана может баллотироваться на пост президента Италии.

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