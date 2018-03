Усэйн Болт показал видео с тренировок, на котором он забил гол

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт, который недавно начал футбольную карьеру и в скором времени примет участие в проекте Soccer Aid, поделился со своими поклонниками крутым видео с тренировок.

“С первого дня мне постоянно говорили, что я не смогу“, - написал Болт под публикацией на своей страничке в Twitter.

From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo