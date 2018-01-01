Усэйн Болт показал видео с тренировок, на котором он забил гол

Великий олимпийский чемпион по легкой атлетике активно тренируется, чтобы осуществить свою мечту.

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт, который недавно начал футбольную карьеру и в скором времени примет участие в проекте Soccer Aid, поделился со своими поклонниками крутым видео с тренировок.

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“С первого дня мне постоянно говорили, что я не смогу“, - написал Болт под публикацией на своей страничке в Twitter.

На видео 8-кратный олимпийский чемпион занимается в именной майке дортмундской Боруссии, в которой он планирует пройти просмотр.

Ранее сообщалось, что именитый экс-игрок Барселоны Хави оценил перспективы футбольной карьеры Усэйна Болта.

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