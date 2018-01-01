Усэйн Болт показал видео с тренировок, на котором он забил гол
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт, который недавно начал футбольную карьеру и в скором времени примет участие в проекте Soccer Aid, поделился со своими поклонниками крутым видео с тренировок.
Читай также: Неймар показал, как можно танцевать на одной ноге
“С первого дня мне постоянно говорили, что я не смогу“, - написал Болт под публикацией на своей страничке в Twitter.
From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 20 марта 2018 г.
На видео 8-кратный олимпийский чемпион занимается в именной майке дортмундской Боруссии, в которой он планирует пройти просмотр.
Ранее сообщалось, что именитый экс-игрок Барселоны Хави оценил перспективы футбольной карьеры Усэйна Болта.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил