Яя Туре не приехал в сборную Кот-д'Ивуара

Федерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную игрока Манчестер Сити.

Футбольная федерация Кот-д'Ивуара (FIF) во вторник заявила, что не знает о местонахождении полузащитника "Манчестер Сити"​ Яя Туре. 34-летний игрок был вызван в сборную, но так и не появился на тренировке во Франции в преддверии предстоящих товарищеских матчей с Того (24 марта) и Молдавией (27 марта).

"У технического персонала нет новостей о Яя Туре", – цитирует AFP представителя FIF.

Напомним, в сентябре 2016 года Туре объявил о завершении карьеры в сборной, однако в ноябре 2017 года принял решение о возвращении в команду.

Ранее сообщалось, что Исмаили получил вызов в сборную Бразилии.

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