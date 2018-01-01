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Хави оценил перспективы футбольной карьеры Усэйна Болта

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Экс-игрок Барселоны считает, что без таланта в футболе никуда.
Усэйн Болт
Усэйн Болт
Getty Images

Бывший полузащитник каталонской Барселоны Хави объяснил, почему Усэйну Болту не удастся играть значимую роль на футбольном поле. 

"Что сегодня играет значимую роль в футболе? Это талант. А что такое талант? Это умение контролировать то, что ты делаешь, потому что ты играешь головой, а не только ногами. Мне нравится Усэйн Болт, он выдающийся атлет. В физическом плане никто даже рядом с ним не стоит. Кто бегает быстрее него? Никто. Но при всем к нему уважении замечу, что он никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле. Нельзя компенсировать скорость мышления на поле и игровой интеллект физическими возможностями", – цитирует Хави ресурс Goal.com.

Отметим, что Усэйн Болт объявил о начале футбольной карьеры. Однако как выяснилось позже, ямайский легкоатлет выступит лишь за проект Soccer Aid в благотворительных матчах.

Напомним, ранее Усэйн Болт признавался, что мечтает стать футболистом Манчестер Юнайтед, а также рассказывал, что в марте 2017 года собирается на просмотр в дортмундскую Боруссию.

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Теги: футбол, Хави, Усэйн Болт
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