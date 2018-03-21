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Водка, борщ: Каземиро поделился познаниями о русской культуре

Комментариев: 2
Игрок мадридского Реала и национальной сборной Бразилии заговорил на русском.
Каземиро
Каземиро
cbf.com.br

Накануне товарищеского поединка между сборными Бразилии и России состоялась предматчевая пресс-конференция, одним из участников которой оказался Каземиро.

У бразильца спросили, что он знает о России, после чего он был краток, но лаконичен:

"По-русски могу сказать: "Водка, борщ" (эти два слова футболист действительно произнес по-русски – примечание редакции). Вообще, культура России мне не очень хорошо знакома, если честно", – приводит слова полузащитника championat.com

Напомним, контрольная встреча Россия – Бразилия состоится 23 марта в городе Москва.

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Теги: футбол, сборная Бразилии, товарищеский матч, Каземиро, сборная России
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Комментариев (2)
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Жеральд    21.03.2018, 00:06
Оценка:  0
Жеральд
Борщ це Україна
Жеральд    21.03.2018, 00:06
Оценка:  0
Жеральд
Какой борщ,щи у россиян
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