В России в ДТП разбилась женская футбольная команда

В аварии пострадали четыре девушки и водитель микроавтобуса.

Женская футбольная команда из Брянска разбилась под Липецком solovei.info

В Липецкой области в серьезную аварию попал микроавтобус, перевозивший игроков женской футбольной команды Триумф из Брянска.

Авария произошла около 15:00 в субботу, 17 марта, на трассе Р-119. Спортсменки ехали на игры в Воронеж. Из-за плохих погодных условий микроавтобус с 10 игрокам и тренером Триумфа врезался в легковой автомобиль, который вынесло со встречной полосы.

В аварии пострадали четыре девушки и водитель легковушки, все они госпитализированы. В момент столкновения все девушки были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Чили в результате ДТП погибли трое молодых футболистов.

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