Агентство известного футбольного агента подозревают в уклонении от уплаты налогов

Знаменитый футбольный агент Мино Райола владеет агентством Maguire Tax and Legal, которое базируется в Амстердаме. В отношении организации Райолы проводится расследование по подозрению в налоговом мошенничестве.

Власти Голландии изучают финансовые отчеты агентства на предмет уклонения от налоговых выплат.

“Это не мое дело. Пусть расследуют. Я не обязываю своих клиентов использовать мое агентство“, - цитирует Райолу итальянская газета Il Fatoo Quotidiano.

