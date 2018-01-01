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Агентство известного футбольного агента подозревают в уклонении от уплаты налогов

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Мино Райола может скрывать свои доходы через собственное агентство.
Мино Райола
Мино Райола
twitter.com/AFCAjax_Inside

Знаменитый футбольный агент Мино Райола владеет агентством Maguire Tax and Legal, которое базируется в Амстердаме. В отношении организации Райолы проводится расследование по подозрению в налоговом мошенничестве.

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Власти Голландии изучают финансовые отчеты агентства на предмет уклонения от налоговых выплат.

“Это не мое дело. Пусть расследуют. Я не обязываю своих клиентов использовать мое агентство“, - цитирует Райолу итальянская газета Il Fatoo Quotidiano.

Среди клиентов Мино Райолы значатся такие именитые футболисты, как Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марио Балотелли и другие.

Ранее сообщалось, что экс-игрока сборной Испании могут посадить в тюрьму на 8 лет за уклонение от уплаты налогов.

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Теги: Мино Райола, футбол, вне игры, расследование, налоги
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