В Аргентине игрока короновали после победы в Суперкубке страны

Ривер Плэйт минимально обыграл Бока Хуниорс в матче за Суперкубок Аргентины (1:0).

По окончании матча голкипера Ривер Плэйт Франко Армани признали лучшим игроком поединка. Организаторы Суперкубка вручили ему корону из знаменитого ресторана быстрого питания "Burger King".

River's Franco Armani rightly awarded Man of the Match for his heroics. The prize: a Burger King crown which he looks mortified at having to wear. Argentina. pic.twitter.com/KeVQcZSXM3