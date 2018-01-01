Жена Аршавина возместила Аэрофлоту убытки за то, что задержала рейс

Фактически Алиса Аршавина признала вину в дебоше на борту самолета.

Алиса Аршавина, супруга игрока казахского Кайрата Андрея Аршавина, в полном объеме возместила ущерб, нанесенный авиакомпании Аэрофлот.

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“После инцидента с Аршавиной в начале января Аэрофлот принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании.

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Денежные средства уже поступили на счет Аэрофлота. Тем самым Аршавина признала свою вину“, - приводит слова заместителя гендиректора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров официальный сайт авиакомпании.

Напомним, Алиса Аршавина устроила дебош на борту самолета в начале января, из-за чего задержала вылет рейса на 2 часа. После инцидента девушка грозила подать в суд на бортпроводницу, которая высадила ее с рейса, однако представители компании решили подать ответный иск.

Ранее сообщалось, что на жену Андрея Аршавина Алису завели уголовное дело по трем статьям.

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