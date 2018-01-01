ПАОК заявил, что в отношении президента клуба ведут скоординированную атаку

Представители ПАОКа выступили с официальным заявлением относительно инцидента с участием президента клуба.

Сотрудники и футболисты греческого ПАОКа выступили с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего во время встречи с АЕКом. Президент ПАОКа Иван Саввиди был недоволен решением арбитра и вышел на поле с оружием, что повлекло за собой массовые беспорядки и остановку матча.

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“В последние дни мы можем видеть скоординированную атаку на президента нашего клуба Ивана Саввиди и на ПАОК. Все эти атаки не только несправедливы, но и лицемерны. Саввиди приложил много усилий, чтобы улучшить безопасность на стадионе Тумба до такого высокого уровня, который никто и не мог представить.

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Мистер Саввиди предоставляет нам отличные условия для работы и он всегда был близок с нами, чтобы мы могли и дальше поднимать уровень нашего клуба. Эти спланированные и скоординированные атаки не смогут разрушить нашу любовь к нему и признание, более того, они только укрепят их“, - приводит текст заявления официальный сайт ПАОКа.

Напомним, президенту ПАОКа Ивану Саввиди могут запретить посещать футбольные матчи в течение 5 лет.

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