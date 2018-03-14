Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президенту ПАОКа могут на пять лет запретить посещать футбольные матчи

Комментариев: 1
Ивану Саввиди грозит запрет на посещение матчей в Греции.
Президент ПАОКа Иван Саввиди
Президент ПАОКа Иван Саввиди
twitter.com/paok_fc

Российскому бизнесмену и владельцу ПАОКа Ивану Саввиди могут запретить посещать футбольные матчи в течение пяти лет за угрозы судье во время встречи его команды с АЕКом в 25-м туре чемпионата Греции. Об этом сообщает Sport24.gr.

Читай также: В московском аэропорту задержали исполнительного директора Атлетико

Саввиди, который был недоволен решением главного арбитра об отмене гола его команды, вышел на поле с оружием на поясе и в окружении охраны. Пресс-служба бизнесмена отрицала угрозы с его стороны в адрес судьи.

После случившегося футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении Саввиди и ПАОКа по статье “запугивание должностных лиц“, а греческая полиция выдала ордер на его арест.

Ранее сообщалось, что игрока Вильярреала обвинили в нападении, похищении человека и грабеже.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: ПАОК, чемпионат Греции по футболу, футбол, вне игры, президент, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.03.2018, 14:41
Оценка:  +1
гость
Там, где кацапское говно - там проблемы, разруха, смерть!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь