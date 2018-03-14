Президенту ПАОКа могут на пять лет запретить посещать футбольные матчи

Ивану Саввиди грозит запрет на посещение матчей в Греции.

Российскому бизнесмену и владельцу ПАОКа Ивану Саввиди могут запретить посещать футбольные матчи в течение пяти лет за угрозы судье во время встречи его команды с АЕКом в 25-м туре чемпионата Греции. Об этом сообщает Sport24.gr.

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Саввиди, который был недоволен решением главного арбитра об отмене гола его команды, вышел на поле с оружием на поясе и в окружении охраны. Пресс-служба бизнесмена отрицала угрозы с его стороны в адрес судьи.

После случившегося футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении Саввиди и ПАОКа по статье “запугивание должностных лиц“, а греческая полиция выдала ордер на его арест.

Ранее сообщалось, что игрока Вильярреала обвинили в нападении, похищении человека и грабеже.

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