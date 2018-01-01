Легенда Челси объявил о завершении карьеры осенью 2018 года
Бывший звездный игрок Челси Дидье Дрогба, который сейчас является форвардом и совладельцем Финикс Райзинг из второго американского дивизиона USL, заявил, что завершит свою футбольную карьеру в конце текущего сезона.
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“Я люблю играть. Мне нравится моя роль футболиста и владельца клуба. Вокруг меня много молодых талантливых игроков и мне нравится отдавать им пасы.
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Но я должен сообщить, что это мой последний профессиональный сезон. Мне исполнилось 40 лет и мне пора остановиться“, - приводит слова Дрогбы Telefoot.
Ивуарийский нападающий отметил свое 40-летие в воскресенье, 11 марта.
Ранее сообщалось, что легенда Челси Дидье Дрогба посетил званый ужин президента Франции, где также присутствовал юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе.
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