Легенда Челси объявил о завершении карьеры осенью 2018 года

Дидье Дрогба в скором времени повесит бутсы на гвоздь.

Бывший звездный игрок Челси Дидье Дрогба, который сейчас является форвардом и совладельцем Финикс Райзинг из второго американского дивизиона USL, заявил, что завершит свою футбольную карьеру в конце текущего сезона.

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“Я люблю играть. Мне нравится моя роль футболиста и владельца клуба. Вокруг меня много молодых талантливых игроков и мне нравится отдавать им пасы.

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Но я должен сообщить, что это мой последний профессиональный сезон. Мне исполнилось 40 лет и мне пора остановиться“, - приводит слова Дрогбы Telefoot.

Ивуарийский нападающий отметил свое 40-летие в воскресенье, 11 марта.

Ранее сообщалось, что легенда Челси Дидье Дрогба посетил званый ужин президента Франции, где также присутствовал юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе.

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