Манчини послал фаната и его сестру в ответ на оскорбление в Instagram
Зенит в матче 22-го тура чемпионата России сыграл вничью с Ростовом – 0:0.
После игры один из болельщиков петербургского клуба Игорь опубликовал в Instagram фотографию с Олимпа-2, обратившись к главному тренеру клуба Роберто Манчини.
"Манчини, иди на хр*н", – написал болельщик в посте, прикрепив хэштеги "manciniout" и "е***ыйстыд".
"Ты и твоя сестра", – ответил фанату Манчини.
Отметим, что позже комментарий был удален.
Напомним, Манчини возглавил Зенит летом 2017 года. Команда занимает пятое место в чемпионате России-2017/18, отставая от лидирующего Локомотива на 10 очков.
Зенит выиграл 2 из последних 11 матчей, в которых набрал 12 очков.
Ранее сообщалось, что Манчини настолько быстро освоился в России, что вышел в мороз на прогулку в шортах.
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