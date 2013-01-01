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В Греции выдали ордер на арест президента ПАОКа Саввиди

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Греческая полиция собирается арестовать российского бизнесмена и владельца ПАОКа Ивана Саввиди.
Иван Саввиди
Иван Саввиди
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Бывший депутат Госдумы Иван Саввиди, который в 2012 году приобрел контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК, будет арестован.

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Полиция выдала ордер на арест предпринимателя из-за инцидента на матче чемпионата Греции между ПАОКом и АЕКом. Как сообщает Р-Спорт, орден был выдан по причине того, что Саввиди вышел на поле во время матча и не касается того факта, что с собой у него было оружие. Еще четыре участника инцидента также подлежат аресту.

Президент ПАОКа имел при себе лицензию на пистолет, однако по греческому законодательству никто не имеет права держать при себе оружие на футбольных стадионах.

Ранее сообщалось, что власти Испании требуют осудить игроков на 2 года за организацию договорного матча.

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Теги: ПАОК, чемпионат Греции по футболу, футбол, вне игры, арест, ордер на арест
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