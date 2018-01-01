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Пресс-служба президента ПАОКа: Саввиди никому не угрожал, тем более оружием

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Представитель пресс-службы Ивана Саввиди прокомментировала инцидент на матче с АЕКом.
Иван Саввиди
Иван Саввиди
twitter.com/aek_fc_official

Руководитель пресс-службы президента ПАОКа Ивана Саввиди Татьяна Гордина прокомментировала инцидент, случившийся на матче с АЕКом.

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Бизнесмен после решения арбитра об отмене гола вышел на поле с оружием, которое находилось у него на поясе. 

"Иван Саввиди никому не угрожал. Да, он вышел на стадион в нарушение спортивного регламента. Но никаких угроз с его стороны, в том числе, оружием, не было. Все, что написано в этом ключе - исключительно передергивание фактов", - приводит слова Гординой Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что фанаты из Голландии выбежали на поле и устроили драку с футболистами.

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Теги: ПАОК, чемпионат Греции по футболу, футбол, вне игры, сканадал, оружие
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