Пресс-служба президента ПАОКа: Саввиди никому не угрожал, тем более оружием
Представитель пресс-службы Ивана Саввиди прокомментировала инцидент на матче с АЕКом.
Руководитель пресс-службы президента ПАОКа Ивана Саввиди Татьяна Гордина прокомментировала инцидент, случившийся на матче с АЕКом.
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Бизнесмен после решения арбитра об отмене гола вышел на поле с оружием, которое находилось у него на поясе.
"Иван Саввиди никому не угрожал. Да, он вышел на стадион в нарушение спортивного регламента. Но никаких угроз с его стороны, в том числе, оружием, не было. Все, что написано в этом ключе - исключительно передергивание фактов", - приводит слова Гординой Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что фанаты из Голландии выбежали на поле и устроили драку с футболистами.
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