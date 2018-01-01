Тренер АЕКа: Это ненормально, когда президент клуба угрожает судье пистолетом

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес высказал свое мнение относительно инцидента на матче с ПАОКом.

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес поделился своим мнением относительно инцидента на матче чемпионата Греции против ПАОКа. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле с оружием на поясе.

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"Сначала мы не испугались происходящего на поле, но потом мы увидели фотографии с пистолетом и подумали, что сойди Саввиди с ума, то он мог бы достать его и использовать.

В тот момент мы не знали, что у него пистолет на поясе. Да, у него есть разрешение на ношение и использование оружия, но это ненормально, когда президент клуба угрожает судье пистолетом", - приводит слова Хименеса Marca.

Η στιγμή της εισβολής του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο και όσα ακολούθησαν μετά την ακύρωση του γκολ της ομάδας του από τον διαιτητή Κομίνη στο 90' του αγώνα με την ΑΕΚ.#aekfcseason2017_18 #paokaek #aekfcteam2017_18 #aekfamily pic.twitter.com/ZJm4nIVlLo — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 11 березня 2018 р.

Ранее сообщалось, что суд обязал Немецкий футбольный союз оплачивать работу полицейских на матчах.

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