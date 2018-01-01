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Тренер АЕКа: Это ненормально, когда президент клуба угрожает судье пистолетом

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Главный тренер АЕКа Маноло Хименес высказал свое мнение относительно инцидента на матче с ПАОКом.
Маноло Хименес
Маноло Хименес
Getty Images

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес поделился своим мнением относительно инцидента на матче чемпионата Греции против ПАОКа. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле с оружием на поясе.

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"Сначала мы не испугались происходящего на поле, но потом мы увидели фотографии с пистолетом и подумали, что сойди Саввиди с ума, то он мог бы достать его и использовать.

В тот момент мы не знали, что у него пистолет на поясе. Да, у него есть разрешение на ношение и использование оружия, но это ненормально, когда президент клуба угрожает судье пистолетом", - приводит слова Хименеса Marca.

Ранее сообщалось, что суд обязал Немецкий футбольный союз оплачивать работу полицейских на матчах.

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Теги: Маноло Хименес, АЕК, чемпионат Греции по футболу, футбол, скандал
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