Лидер чемпионата Португалии в гостях уступил клубу Пасуш де Феррейра с минимальным счетом.

В 26-м туре чемпионата Португалии Порту на выезде проиграл Пасуш де Феррейра со счетом 0:1.

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Хозяева поля перед этим матчем находились на последнем месте в турнирной таблице чемпионата вместе с Эшторилом, однако теперь поднялись на 14-ю строчку благодаря этой победе.

Для Порту это поражение стало первым в текущем сезоне. Стоит отметить, что на 68-й минуте полузащитник Порту Ясим Браими не реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл хочет пригласить в команду легендарного голкипера Порту Икера Касильяса.

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