Порту потерпел первое поражение в чемпионате Португалии, проиграв аутсайдеру
Лидер чемпионата Португалии в гостях уступил клубу Пасуш де Феррейра с минимальным счетом.
В 26-м туре чемпионата Португалии Порту на выезде проиграл Пасуш де Феррейра со счетом 0:1.
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Хозяева поля перед этим матчем находились на последнем месте в турнирной таблице чемпионата вместе с Эшторилом, однако теперь поднялись на 14-ю строчку благодаря этой победе.
Для Порту это поражение стало первым в текущем сезоне. Стоит отметить, что на 68-й минуте полузащитник Порту Ясим Браими не реализовал пенальти.
Final de Jogo / End of the match / Final del Partido#FCPorto #FCPFFCP pic.twitter.com/0IIpKavqgV— FC Porto (@FCPorto) 11 березня 2018 р.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл хочет пригласить в команду легендарного голкипера Порту Икера Касильяса.
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