Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент ПАОКа вышел на поле с оружием

Комментариев: 0
Владелец греческого клуба вышел на поле в сопровождении охраны и с пистолетом на поясе.
Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле с оружием
Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле с оружием
sport24.gr/

В воскресенье, 11 марта, греческий ПАОК принимал АЕК в матче чемпионата Греции, однако встреча была прервана.

Читай также: Споры, драки, удаления: Стамбульское дерби порадовало зрителей не только футболом

В конце поединка хозяева поля забили гол, однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда и счет остался прежним - 0:0. После этого болельщики ПАОКа и тренерский штаб выбежали на поле и устроили потасовку. К ним присоединился и владелец клуба Иван Саввиди, который сказал арбитру: “Теперь ты - мертвец“, сообщает Sport24.gr.

Президент ПАОКа вышел на поле с пистолетом, который был у него на поясе. После разбирательств Саввиди увел команду в раздевалку.

Ранее сообщалось, что фанаты ПАОКа ворвались в студию телеканала и заставили ведущего читать их петицию.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: ПАОК, чемпионат Греции по футболу, скандал, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь