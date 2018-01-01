Президент ПАОКа вышел на поле с оружием

Владелец греческого клуба вышел на поле в сопровождении охраны и с пистолетом на поясе.

Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле с оружием sport24.gr/

В воскресенье, 11 марта, греческий ПАОК принимал АЕК в матче чемпионата Греции, однако встреча была прервана.

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В конце поединка хозяева поля забили гол, однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда и счет остался прежним - 0:0. После этого болельщики ПАОКа и тренерский штаб выбежали на поле и устроили потасовку. К ним присоединился и владелец клуба Иван Саввиди, который сказал арбитру: “Теперь ты - мертвец“, сообщает Sport24.gr.

Президент ПАОКа вышел на поле с пистолетом, который был у него на поясе. После разбирательств Саввиди увел команду в раздевалку.

Ранее сообщалось, что фанаты ПАОКа ворвались в студию телеканала и заставили ведущего читать их петицию.

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