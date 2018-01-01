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Павелко получил полную поддержку в ФФУ - Собуцкий

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Вице-президент Федерации футбола Украины и куратор национальной сборной Украины среди ветеранов прокомментировал итоги недавнего Исполкома ФФУ.

“За кандидатуру Андрея Павелко, которого предложено в члены Исполкома УЕФА, проголосовали 33 коллективных члена Федерации футбола Украины - абсолютное большинство. Поэтому закономерно и единогласно поддержка действующего президента ФФУ на недавнем Исполкоме Федерации. К тому же, давайте говорить откровенно, более достойной кандидатуры сейчас в Украине нет. У президента ФФУ будет почти год, чтобы заручиться поддержкой коллег из национальных ассоциаций. После того, как УЕФА возглавил Александр Чеферин, процедура выборов стала более демократичной, а работа УЕФА более открытой. При этом кандидатам в исполком нужно продемонстрировать реальные дела в развитии футбола в своей стране. Верю, что в УЕФА оценят системные реформы, которые проходят в украинском футболе и в 2019 году Андрей Павелко будет избран в Исполнительный комитет европейского футбольного союза“, - отметил Олег Собуцкий.

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