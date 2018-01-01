Экс-игрок сборной Франции обвинил Пеле в отсутствии величия души

Лилиан Тюрам считает, что легендарный Пеле должен помогать мировому движению против расизма.

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам недоволен легендарным футболистом Пеле и считает, что именитый форвард должен помогать мировому сообществу в борьбе с расизмом в футболе.

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"Я лично не знаком с Пеле, но считаю, что он должен преодолеть свой эгоизм. Вероятно, у него нет величия души, ведь с его весом в мире он должен делать другие вещи.

По моему мнению, если ты - темнокожий, и ты знаешь о том, что в твоей стране существует проблема расизма, и, что самое главное, у тебя есть возможность сделать определенные вещи, но ты их не делаешь - в конечном итоге ты об этом пожалеешь. Все мы должны работать во благо более справедливого будущего", - цитирует Тюрама Marca.

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Тюрам за свою футбольную карьеру играл за Монако, Парму, Ювентус и Барселону. Француз завершил карьеру в 2008 году из-за проблем с сердцем. Игрок написал две книги о расизме - "Мои черные звезды" и "За равенство".

Ранее сообщалось, что легендарного Пеле доставили в больницу из-за истощения.

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