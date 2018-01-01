Фанаты из Голландии выбежали на поле и устроили драку с футболистами

Болельщики клуба Гоу Эхед Иглс из первого голландского дивизиона решили высказать свое недовольство игрой команды.

Фанаты устроили драку с футболистами Кадр из видео

В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов Гоу Эхед Иглс принимал Де Графсхап и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

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Некоторые фанаты хозяев были настолько недовольны игрой своей команды, что выбежали на поле и устроили драку с игроками и стюардами. Нарушителей порядка сумели задержать и серьезно никто не пострадал. Об этом сообщает FOX Sports.

😦 | Het liep he-le-maal uit de hand na afloop van Go Ahead Eagles - De Graafschap.#gaegrahttps://t.co/KC6KscB5ZZ pic.twitter.com/Ufg4Ogh1dN — FOX Sports (@FOXSportsnl) 4 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что стамбульское дерби порадовало зрителей множеством споров, удалений и потасовок.

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