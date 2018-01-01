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Фанаты из Голландии выбежали на поле и устроили драку с футболистами

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Болельщики клуба Гоу Эхед Иглс из первого голландского дивизиона решили высказать свое недовольство игрой команды.
Фанаты устроили драку с футболистами
Фанаты устроили драку с футболистами
Кадр из видео

В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов Гоу Эхед Иглс принимал Де Графсхап и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

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Некоторые фанаты хозяев были настолько недовольны игрой своей команды, что выбежали на поле и устроили драку с игроками и стюардами. Нарушителей порядка сумели задержать и серьезно никто не пострадал. Об этом сообщает FOX Sports.

Ранее сообщалось, что стамбульское дерби порадовало зрителей множеством споров, удалений и потасовок.

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Теги: Голландия, футбол, видео, драка, фанаты
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