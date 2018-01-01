Стала известна причина внезапной смерти капитана Фиорентины

Давиде Астори умер во сне.

В Италии назвали причину смерти защитника Фиорентины Давиде Астори. Утром 4 марта 31-летний футболист был найден мертвым в гостиничном номере в Удине.

“Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков“, – цитирует слова прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

Ранее стало известно, что из-за смерти Астори были отменены все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии.

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