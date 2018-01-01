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Стала известна причина внезапной смерти капитана Фиорентины

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Давиде Астори умер во сне.
Давиде Астори
Давиде Астори
Getty Images

В Италии назвали причину смерти защитника Фиорентины Давиде Астори. Утром 4 марта 31-летний футболист был найден мертвым в гостиничном номере в Удине.

“Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков“, – цитирует слова прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

Ранее стало известно, что из-за смерти Астори были отменены все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии.

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Теги: чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, смерть
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