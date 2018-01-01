Матчи Серии А перенесены из-за смерти капитана Фиорентины
Все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.
Накануне поединка 27-го тура чемпионата Италии Удинезе – Фиорентина умер капитан гостей Давиде Астори.
Защитник “фиалок“ не проснулся в своем номере в гостинице La di Moret в Удине, где разместилась флорентийская команда.
В связи с этой трагедией сразу были перенесены два матча, а именно: Удинезе — Фиорентина и Дженоа — Кальяри.
Теперь же были официально перенесены и все оставшиеся матчи тура. Речь идет об играх Торино – Кротоне, Беневенто – Верона, Аталанта – Сампдория, Кьево – Сассуоло и Милан – Интер.
Новая дата поединков определится позже.
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