Матчи Серии А перенесены из-за смерти капитана Фиорентины

Все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.

Накануне поединка 27-го тура чемпионата Италии Удинезе – Фиорентина умер капитан гостей Давиде Астори.

Защитник “фиалок“ не проснулся в своем номере в гостинице La di Moret в Удине, где разместилась флорентийская команда.

В связи с этой трагедией сразу были перенесены два матча, а именно: Удинезе — Фиорентина и Дженоа — Кальяри.

Теперь же были официально перенесены и все оставшиеся матчи тура. Речь идет об играх Торино – Кротоне, Беневенто – Верона, Аталанта – Сампдория, Кьево – Сассуоло и Милан – Интер.

Новая дата поединков определится позже.

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