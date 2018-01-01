В России бывшая и нынешняя жены звездного футболиста устроили скандал
Певица и телеведущая Ольга Бузова оскорбила Анастасию Костенко, которая является женой бывшего мужа звезды Дома-2, футболиста московского Локомотива Дмитрия Тарасова.
Пока Тарасов и его новая супруга ждут малыша, они решили завести себе щенка. О том, что теперь в их доме появился щенок лабрадора, сама красавица рассказала своих подписчикам, а на днях модель опубликовала фото питомца в соцсетях.
Разумеется, эту новость начали активно обсуждать в сети, и на одной из страниц в соцсетях, в которых обсуждают новости из мира звезд, появилась фотография Костенко с питомцем. Телеведущая Ольга Бузова не удержалась и оставила комментарий под этим постом.
"#ХочувсекакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать) Товарищи, это дно", - написала Ольга.
Напомним, Анастасия Костенко закрутила роман с Тарасовым, когда он состоял в браке с Бузовой, и просто увела его из семьи.
Ранее сообщалось, что на жену Аршавина завели уголовное дело по трем статьям.
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