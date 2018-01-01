Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В России бывшая и нынешняя жены звездного футболиста устроили скандал

Комментариев: 0
Ольга Бузова публично унизила новую супругу Дмитрия Тарасова.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
instagram.com/tarasov23

Певица и телеведущая Ольга Бузова оскорбила Анастасию Костенко, которая является женой бывшего мужа звезды Дома-2, футболиста московского Локомотива Дмитрия Тарасова.

Пока Тарасов и его новая супруга ждут малыша, они решили завести себе щенка. О том, что теперь в их доме появился щенок лабрадора, сама красавица рассказала своих подписчикам, а на днях модель опубликовала фото питомца в соцсетях.

Разумеется, эту новость начали активно обсуждать в сети, и на одной из страниц в соцсетях, в которых обсуждают новости из мира звезд, появилась фотография Костенко с питомцем. Телеведущая Ольга Бузова не удержалась и оставила комментарий под этим постом.

"#ХочувсекакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать) Товарищи, это дно", - написала Ольга.

Напомним, Анастасия Костенко закрутила роман с Тарасовым, когда он состоял в браке с Бузовой, и просто увела его из семьи.

Ранее сообщалось, что на жену Аршавина завели уголовное дело по трем статьям.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Дмитрий Тарасов, жена, питомец, Ольга Бузова, скандал, фото, вне игры, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь