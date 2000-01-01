Бандурко растратил на непонятные работы 2 млн евро - СМИ

Украинский футбол ждет громкий скандал: бывшее руководство ФФУ в лице Григория Суркиса и Александра Бандурко, который был при Суркисе первым вице-президентом, растратило два миллиона евро, выделенных УЕФА украинским клубам на развитие детского футбола.

Об этом сообщает издание ProsportUA.

В 2003 году Бандурко и компания заявили, что планируют построить в селе Гореничи базу для тренировок национальных сборных: на 40 гектарах под Киевом собирались соорудить манеж и минимум десять полноценных футбольных полей.

На деле же Бандурко и Суркис не построили ничего, кроме нескольких сотен метров забора, а в 2010 году идея строительства учебно-тренировочной базы была официально заброшена. Базу так и не построили, а вот деньги потратить успели – и деньги немалые: в сумме Бандурко растратил на непонятные работы 2 млн евро.

Из них, правда, 350 тысяч евро ушли на закупку квартир для Минобороны, остальное же–на разнообразные работы на участке, где планировалось строить базу (и где сейчас стоит только ржавый забор).

Особенно интересно то, что потратили Бандурко и Суркис даже не деньги ФФУ – 2миллиона евро были выделены Федерации как «платежи солидарности» украинским клубам УЕФА в период с 2000 по 2004 год. Украинские же клубы якобы приняли решение уступить деньги ФФУ, чтобы та могла на них построить тренировочную базу для сборных.

Теперь с «подвигами» Бандурко и Суркиса придется разбираться новому руководству Федерации, которая уже инициировала расследование по этому поводу. За растраченные Бандурко деньги придется отчитываться перед УЕФА – но базы нет, а участок, где ее планировали строить и куда закопали более полутора миллионов евро, даже не принадлежит ФФУ. Результаты расследования Федерации относительно действий Бандурко и Суркиса обещают быть очень интересными, сообщает ProsportUA