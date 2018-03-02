Манчини настолько быстро освоился в России, что вышел в мороз на прогулку в шортах
Главного тренера Зенита Роберто Манчини не пугают российские морозы. Итальянец прогулялся по замерзшему льду у стадиона Санкт-Петербург в шортах и без шапки.
Таким образом, наставник хотел привлечь болельщиков поддержать его команду в стартовом туре весенней части РФПЛ.
"Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на футбол", – гласит сообщение в социальной сети петербургского клуба.
Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на #ЗенитАмкар 😄https://t.co/PoYUPrLOeq pic.twitter.com/Z0AeCOzVDS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 2, 2018
Напомним, поединок 21-го тура чемпионата России по футболу между Зенитом и Амкаром состоится 3 марта в 15:30 по киевскому времени.
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