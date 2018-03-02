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Манчини настолько быстро освоился в России, что вышел в мороз на прогулку в шортах

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Итальянский специалист прогулялся по замерзшей Малой Невке.
Роберто Манчини
Роберто Манчини
fc-zenit.ru

Главного тренера Зенита Роберто Манчини не пугают российские морозы. Итальянец прогулялся по замерзшему льду у стадиона Санкт-Петербург в шортах и без шапки.

Таким образом, наставник хотел привлечь болельщиков поддержать его команду в стартовом туре весенней части РФПЛ.

"Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на футбол", – гласит сообщение в социальной сети петербургского клуба.

Напомним, поединок 21-го тура чемпионата России по футболу между Зенитом и Амкаром состоится 3 марта в 15:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, вне игры, видео, Роберто Манчини, Зенит
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