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Мартинес заработал денег в Китае и покинул клуб свободным агентом

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Джексон Мартинес свободным агентом покинул китайский Гуанчжоу Эвергранд.
Джексон Мартинес
Джексон Мартинес
Getty Images

Колумбийский форвард Джексон Мартинес на правах свободного агента покинул китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд, сообщает ресурс Goal.com.

Отмечается, что 31-летний форвард зимой 2016 года переехал в Китай из мадридского Атлетико за 42 миллиона евро. Мартинес провел за Гуанчжоу 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. При этом, зарплата футболиста составляла 16 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Хавьера Маскерано представили в качестве игрока Хэбей Чайна Форчун.

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Теги: футбол, Джексон Мартинес, Китай, Гуанчжоу Эвангард
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.03.2018, 21:34
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