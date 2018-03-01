Мартинес заработал денег в Китае и покинул клуб свободным агентом
Джексон Мартинес свободным агентом покинул китайский Гуанчжоу Эвергранд.
Колумбийский форвард Джексон Мартинес на правах свободного агента покинул китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд, сообщает ресурс Goal.com.
Отмечается, что 31-летний форвард зимой 2016 года переехал в Китай из мадридского Атлетико за 42 миллиона евро. Мартинес провел за Гуанчжоу 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. При этом, зарплата футболиста составляла 16 миллионов евро в год.
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