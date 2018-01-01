Тренер Тоттенхэма считает, что Марадона превосходит Месси как футболиста
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не считает, что форвард Барселоны Лионель Месси является лучшим игроком в мировой истории футбола. По мнению специалиста, экс-игрок Наполи и сборной Аргентины Диего Марадона превосходит по игровым качествам Месси.
Читай также: Президент Аргентины между Марадоной и Месси, предпочел бы Лео
“Месси? Сначала идет Марадона, а потом уже Месси“, - приводит слова Почеттино Marca.
В прошлом Марадону часто сравнивали с легендарным нападающим сборной Бразилии Пеле. В свою очередь Лионеля Месси постоянно сравнивают с португальской звездой футбола Криштиану Роналду.
Напомним, что легендарному Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над президентом Дональдом Трампом.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил