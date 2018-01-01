Тренер Тоттенхэма считает, что Марадона превосходит Месси как футболиста

Маурисио Почеттино назвал Диего Марадону лучшим футболистом в истории.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не считает, что форвард Барселоны Лионель Месси является лучшим игроком в мировой истории футбола. По мнению специалиста, экс-игрок Наполи и сборной Аргентины Диего Марадона превосходит по игровым качествам Месси.

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“Месси? Сначала идет Марадона, а потом уже Месси“, - приводит слова Почеттино Marca.

В прошлом Марадону часто сравнивали с легендарным нападающим сборной Бразилии Пеле. В свою очередь Лионеля Месси постоянно сравнивают с португальской звездой футбола Криштиану Роналду.

Напомним, что легендарному Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над президентом Дональдом Трампом.

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