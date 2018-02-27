Легендарный Роналдиньо считает, что игрок Тоттенхэма может играть за любой клуб

Знаменитый бразилец высокого мнения об игровых качествах Харри Кейна.

Именитый бразильский нападающий Роналдиньо, который недавно завершил карьеру, высказал свое мнение относительно лидера Тоттенхэма Харри Кейна.

Читай также: Кейн: Могли сдаться при счете 0:2, но показали характер

“В последние несколько лет Кейн показывает потрясающий футбол, но в этом сезоне он достигнул нового для себя уровня. Сейчас он демонстрирует такую форму, что любая команда в мире хочет его подписать.

Читай также: Ювентус готов выложить 250 миллионов евро за форварда Тоттенхэма - СМИ

Кейн мог бы отправиться в любой европейский клуб и заиграть в нем. Будь это Барселона, Реал или Манчестер Сити - не имеет значения, насколько это сильная команда. В данный момент любой клуб нашел бы для Кейна место в составе, если бы имел возможность его купить“, - приводит слова Роналдиньо Mirror.

В текущем сезоне Кейн провел 27 матчей в чемпионате Англии, забил 24 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, лидеру Тоттенхэма Харри Кейну в детстве отказали в Арсенале, потому что он был толстым.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.