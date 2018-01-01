Стала известна футбольная команда, за которую будет выступать Болт

Ямайский атлет выступит в проекте Soccer Aid в благотворительных матчах.

Болт назвал команду, за которую будет играть socceraid.org.uk

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт в понедельник, 26 февраля, официально начал футбольную карьеру, при этом не назвав команду, за которую будет выступать.

Оказалось, что этой командой станет Сборная Мира Усэйна Болта, которая примет участие в благотворительном мероприятии Soccer Aid.

Болт станет капитаном команды, которая будет играть против команды Робби Уильямса (сборная Великобритании). В составы команд войдут знаменитости и легенды футбола.

.@usainbolt joins Soccer Aid World XI. #SoccerAid is back and bigger and better than ever. Buy your tickets to a game like no other: https://t.co/F9a3IuCPsK pic.twitter.com/kRvaPPcg2E — Soccer Aid ⚽ (@socceraid) 27 февраля 2018 г.

Напомним, ранее Болт признавался, что мечтает стать футболистом Манчестер Юнайтед, а также рассказывал, что в марте собирается на просмотр в дортмундскую Боруссию, где также выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!