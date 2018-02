Стала известна футбольная команда, за которую будет выступать Болт

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт в понедельник, 26 февраля, официально начал футбольную карьеру, при этом не назвав команду, за которую будет выступать.

Оказалось, что этой командой станет Сборная Мира Усэйна Болта, которая примет участие в благотворительном мероприятии Soccer Aid.

Болт станет капитаном команды, которая будет играть против команды Робби Уильямса (сборная Великобритании). В составы команд войдут знаменитости и легенды футбола.

.@usainbolt joins Soccer Aid World XI. #SoccerAid is back and bigger and better than ever.