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Стала известна футбольная команда, за которую будет выступать Болт

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Ямайский атлет выступит в проекте Soccer Aid в благотворительных матчах.
Болт назвал команду, за которую будет играть
Болт назвал команду, за которую будет играть
socceraid.org.uk

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт в понедельник, 26 февраля, официально начал футбольную карьеру, при этом не назвав команду, за которую будет выступать.

Оказалось, что этой командой станет Сборная Мира Усэйна Болта, которая примет участие в благотворительном мероприятии Soccer Aid.

Болт станет капитаном команды, которая будет играть против команды Робби Уильямса (сборная Великобритании). В составы команд войдут знаменитости и легенды футбола.

Напомним, ранее Болт признавался, что мечтает стать футболистом Манчестер Юнайтед, а также рассказывал, что в марте собирается на просмотр в дортмундскую Боруссию, где также выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

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Теги: Усэйн Болт, благотворительность, видео, футбол
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