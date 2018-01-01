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Экс-игрок Динамо забил свой первый гол за турецкий Бешикташ

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Домагой Вида впервые отправил мяч в ворота за свой новый клуб.
Домагой Вида
Домагой Вида
twitter.com/besiktasenglish

Экс-защитник Динамо Домагой Вида, который недавно пополнил состав Бешикташа, отметился первым голом за свой новый клуб в матче 23-го тура чемпионата Турции против Фенербахче (3:1).

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Хорватский футболист вышел на поле в стартовом составе, и на 49-й минуте встречи, когда Бешикташ уступал в матче, сумел сравнять счет. Этот гол стал первым для Виды за турецкий клуб. Всего 28-летний футболист провел 9 матчей за Бешикташ.

Ранее сообщалось, что экс-защитник Динамо Домагой Вида получил красную карточку в матче Лиги чемпионов.

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Теги: Домагой Вида, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол, гол, видео
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