Греческие фанаты сорвали матч, кинув в тренера рулон кассовой ленты

В Греции был перенесен матч между ПАОКом и Олимпиакосом из-за действий болельщиков.

В Греции был перенесен матч 25-го тура чемпионата между ПАОКом и Олимпиакосом из-за инцидента с участием болельщиков хозяев и тренером гостей Оскаром Гарсией.

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В то время, когда испанский специалист направлялся к своей скамейке на домашнем стадионе ПАОКа, в него с трибуны бросили рулон ленты от кассового аппарата. Рулон угодил Гарсии в лицо, чуть выше глаза. Врачи осмотрели тренера и отправили его в местную больницу.

O PAOK x Olympiacos está suspenso pq o técnico Oscar Garcia foi atingido por um rolo de papel higiênico jogado da arquibancada. O espanhol teve q ser levado de ambulância ao hospital. pic.twitter.com/SMEQWBuolu — Fernando Kallás (@fernandokallas) 25 лютого 2018 р.

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Поединок между командами перенесли. Кроме того, ПАОК, котоый занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, может потерять очки за действия фанатов и заплатить крупный штраф, сообщает Greek Reporter.

Ранее сообщалось, что Олимпиакос оштрафовали на 90 тысяч евро из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

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