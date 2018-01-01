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Греческие фанаты сорвали матч, кинув в тренера рулон кассовой ленты

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В Греции был перенесен матч между ПАОКом и Олимпиакосом из-за действий болельщиков.
Оскар Гарсия
Оскар Гарсия
twitter.com/olympiacos_org

В Греции был перенесен матч 25-го тура чемпионата между ПАОКом и Олимпиакосом из-за инцидента с участием болельщиков хозяев и тренером гостей Оскаром Гарсией.

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В то время, когда испанский специалист направлялся к своей скамейке на домашнем стадионе ПАОКа, в него с трибуны бросили рулон ленты от кассового аппарата. Рулон угодил Гарсии в лицо, чуть выше глаза. Врачи осмотрели тренера и отправили его в местную больницу.

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Поединок между командами перенесли. Кроме того, ПАОК, котоый занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, может потерять очки за действия фанатов и заплатить крупный штраф, сообщает Greek Reporter

Ранее сообщалось, что Олимпиакос оштрафовали на 90 тысяч евро из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

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Теги: ПАОК, Олимпиакос, чемпионат Греции по футболу, футбол, фанаты
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