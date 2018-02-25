Записоцкий: CAS поставил точку, и решение суда надо выполнять

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал отдельные моменты так называемого мариупольского дела.

Об этом пишет Matchday.

“К сожалению, в последние дни в отдельных СМИ стала появляться информация о рассмотрении „мариупольского дела“ в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, которая может ввести в заблуждение болельщиков. Поэтому я бы хотел акцентировать внимание на нескольких моментах.



Первое. После тщательного изучения всех материалов этого дела и приняв во внимание показания свидетелей, CAS подтвердил законность решений КДК и Апелляционного комитета ФФУ: за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ командам ФК „Динамо“ (Киев) присуждено техническое поражение (0:3). Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Его нужно выполнять.



Второе. В мае 2017 года Александр Бандурко не имел права представляться первым вице-президентом ФФУ, так как в этот период продолжалась реорганизация федерации. В апреле 2017-го Александр Бандурко, как и все остальные руководители ФФУ, сложил с себя полномочия первого вице-президента, и вновь был избран на эту должность только в июне 2017-го. Единственным уполномоченным органом, который мог в мае выступать от имени ФФУ, была Комиссия по вопросам реорганизации. Поэтому в мае Александр Бандурко не имел права вести переписку с правоохранительными органами от имени федерации, и об этом ему еще раз напомнили в ходе судебного заседания в CAS.



Третье. Президент ФФУ Андрей Павелко ни в ходе рассмотрения дела в Лозанне, ни в любой другой ситуации не может единолично принимать решения об отмене каких бы то ни было решений Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов ФФУ. В том числе и принимать решения и о так называемых „мировых“, которые предлагались во время заседания в Лозанне. Это было бы грубым нарушением регламентных и уставных норм ФФУ.



Поэтому я бы хотел попросить отечественные СМИ корректно использовать информацию о ходе рассмотрения „мариупольского дела“ в Лозанне“.