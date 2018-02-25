Журавлев: По "мариупольскому делу" руководство Динамо консультировал Медведчук

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев утверждает, что лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук помогал собственникам ФК Динамо Киев в подготовке и во время судебного процесса в Лозанне. Об этом Журавлев написал на своей странице в Facebook.

“Находясь в суде Лозанны. я слышал как в перерыве между слушаниями, куря одну за другой сигарету Игорь громко консультировался по телефону о вариантах мировой с каким-то Виктором Владимировичем, думаю да и понятно что с Медведчуком, это еще раз подтверждает, что план по срыву игр в Мариуполе готовился из вне, были задействованы бывшие работники КГБ! Которые сначала готовили письма об угрозах, а потом поехали в Лозанну отстаивать эту позицию“, – рассказал президент Федерации футбола Мариуполя.

По его словам, “этот план футбольного сепаратизма» был разрушен ФФУ и пресечен решением Лозаннского суда.

“Футбольный сепаратизм не прошел. Мариуполь - это Украина“, – подытожил Журавлев.