Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-президента российского клуба обвиняют в покушении на убийство

Комментариев: 0
Бывшего российского футболиста обвиняют в покушении на жизнь своего бизнес-партнера.
Владимир Тумаев
Владимир Тумаев
sport-express.ru

Бывшего футболиста и президента клуба Газовик-Газпром Владимира Тумаева обвиняют в покушении на жизнь своего бизнес-партнера Вадима Стяжкина. Свидетели утверждают, что Тумаев организовал покушения на своего коллегу в марте прошлого года. 

Как сообщает издание Коммерсант, Стяжкина избили в подъезде жилого дома, а также ранили выстрелом в голову из травматического пистолета. 

Также отмечается, что Стяжкин и Тумаев сперва выясняли отношения в суде, однако потом, по версии свидетелей, бывший футболист поджег дом и офис Стяжкина.

Добавим, что Тумаев был старейшим футболистом в России, поиграв до 58 лет, а также президентом клуба Газовик-Газпром.

Ранее на жену Аршавина завели уголовное дело по трем статьям.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь