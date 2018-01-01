Экс-президента российского клуба обвиняют в покушении на убийство
Бывшего футболиста и президента клуба Газовик-Газпром Владимира Тумаева обвиняют в покушении на жизнь своего бизнес-партнера Вадима Стяжкина. Свидетели утверждают, что Тумаев организовал покушения на своего коллегу в марте прошлого года.
Как сообщает издание Коммерсант, Стяжкина избили в подъезде жилого дома, а также ранили выстрелом в голову из травматического пистолета.
Также отмечается, что Стяжкин и Тумаев сперва выясняли отношения в суде, однако потом, по версии свидетелей, бывший футболист поджег дом и офис Стяжкина.
Добавим, что Тумаев был старейшим футболистом в России, поиграв до 58 лет, а также президентом клуба Газовик-Газпром.
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