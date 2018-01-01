Алиса Кузьмина угрожала отрезать пальцы казахстанской модели.

Супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что против нее возбуждено уголовное дело после заявления казахстанской модели Ольги Семеновой.

"Все действительно серьезно. На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки.

Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего. Андрей, конечно, в шоке от всего, что сейчас происходит. С этой моделью он тоже не поддерживает контакт, тогда в клубе была их первая и последняя встреча. Так что мирным путем ситуацию урегулировать уже не удастся", – сказала Алиса СтарХит.

На жену Аршавина завели уголовное дело по трем статьям https://t.co/5d3D37wkPm — Starhit.ru (@Starhit_online) 19 февраля 2018 г.

Скандал произошел в начале 2018 года, когда Аршавин был замечен в ночном клубе в компании Семеновой. В ходе личной переписки с соперницей Алиса представилась сотрудником ФСБ, угрожала подложить Семеновой наркотики и отрезать пальцы.

Напомним, в январе 2018 года Алиса Аршавина устроила дебош на борту самолета и называла себя майором ФСБ.

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