В Бразилии футболист избил болбоя
Мальчик порадовался голу не той команды.
Игрок бразильского клуба Операрио (серия D) Джефферсон Рейс избил болбоя, когда тот порадовался голу команды Комерсиал из Кампу-Гранди.
Комерсиал выиграл матч со счетом 1:0, а болбой, судя по всему,– это игрок одной из молодежных команд клуба.
Отмечается, что вспыльчивому Рейсу грозит наказание как от клуба, так и от бразильских футбольных властей.
Ранее сообщалось, что в Бразилии судья удалил девять футболистов и остановил матч из-за нехватки игроков.
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