Мальчик порадовался голу не той команды.

В Бразилии футболист избил болбоя кадр из видео

Игрок бразильского клуба Операрио (серия D) Джефферсон Рейс избил болбоя, когда тот порадовался голу команды Комерсиал из Кампу-Гранди.

Комерсиал выиграл матч со счетом 1:0, а болбой, судя по всему,– это игрок одной из молодежных команд клуба.

Отмечается, что вспыльчивому Рейсу грозит наказание как от клуба, так и от бразильских футбольных властей.

Ранее сообщалось, что в Бразилии судья удалил девять футболистов и остановил матч из-за нехватки игроков.

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