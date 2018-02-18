Курьезный удар из чемпионата Голландии, который сбил кепку с фаната на трибуне

Полузащитник голландского Хераклеса отличился удивительным ударом, сбившим кепку с головы одного из болельщиков.

Забавный эпизод произошел в матче 24-го тура чемпионата Голландии между Фейеноордом и Хераклесом.

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На 44-й минуте встречи полузащитник гостей Кристофер Петерсон пытался пробить по воротам из-за пределов штрафной соперника. Удар получился не из лучших - мяч даже близко не направлялся в ворота. Несмотря на это, пробитие Петерсона запомнилось всем - мяч угодил в кепку одного из болельщиков, находившегося на трибуне, и сбил ее с головы.

Матч завершился в пользу Фейеноорда со счетом 1:0. Единственный мяч забил легендарный Робин ван Перси, который в январе вернулся в свой родной клуб.

Ранее сообщалось, что футболист из Шотландии пробил выше ворот с одного метра.

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