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Курьезный удар из чемпионата Голландии, который сбил кепку с фаната на трибуне

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Полузащитник голландского Хераклеса отличился удивительным ударом, сбившим кепку с головы одного из болельщиков.

Забавный эпизод произошел в матче 24-го тура чемпионата Голландии между Фейеноордом и Хераклесом.

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На 44-й минуте встречи полузащитник гостей Кристофер Петерсон пытался пробить по воротам из-за пределов штрафной соперника. Удар получился не из лучших - мяч даже близко не направлялся в ворота. Несмотря на это, пробитие Петерсона запомнилось всем - мяч угодил в кепку одного из болельщиков, находившегося на трибуне, и сбил ее с головы.

 

Petje af voor dit schot van Peterson🧢 #feyher

Допис, поширений FOX Sports (@foxsportsnl)

Матч завершился в пользу Фейеноорда со счетом 1:0. Единственный мяч забил легендарный Робин ван Перси, который в январе вернулся в свой родной клуб.

Ранее сообщалось, что футболист из Шотландии пробил выше ворот с одного метра.

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Теги: Фейеноорд, чемпионат Голландии по футболу, футбол, видео, прикол
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