Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Куда я полез: Слуцкий в КВН пошутил о своей работе в Англии

Комментариев: 1
Чувство юмора – замечательная штука.
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Getty Images

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вновь принял участие в игре Высшей лиги КВН.

На этот раз 46-летний специалист высмеял свой неудачный период карьеры в Англии.

Напомним, что в июне прошлого года Слуцкий возглавил команду Чемпионшипа Халл Сити. 3 декабря 2017 года контракт с российским специалистом был расторгнут. К тому времени команда набрала 19 очков и занимала 20-е место из 24-х.

Напомним, что в 2014 году Слуцкий сыграл за команду Физтех в полуфинале Высшей лиги КВН.

Ранее сообщалось, что российского игрока отправили работать в Макдональдс.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Леонид Слуцкий, КВН, видео, вне игры, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ШКИПЕР*    18.02.2018, 20:05
Оценка:  0
ШКИПЕР*
улыбнуло)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь