Куда я полез: Слуцкий в КВН пошутил о своей работе в Англии

Чувство юмора – замечательная штука.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вновь принял участие в игре Высшей лиги КВН.

На этот раз 46-летний специалист высмеял свой неудачный период карьеры в Англии.

Напомним, что в июне прошлого года Слуцкий возглавил команду Чемпионшипа Халл Сити. 3 декабря 2017 года контракт с российским специалистом был расторгнут. К тому времени команда набрала 19 очков и занимала 20-е место из 24-х.

Напомним, что в 2014 году Слуцкий сыграл за команду Физтех в полуфинале Высшей лиги КВН.

Ранее сообщалось, что российского игрока отправили работать в Макдональдс.

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