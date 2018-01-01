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Анжи арендовал игрока Шахтера

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Российский клуб подписал Филиппа Будковского.
Филипп Будковский
Филипп Будковский
fc-anji.ru

Российский Анжи на правах аренды подписал украинского форварда Филиппа Будковского, который принадлежит донецкому Шахтеру. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, арендное соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона.

Добавим, что Будковский уже защищал цвета Анжи в сезоне 2016/2017. Филипп провел за российский клуб 29 матчей, забив четыре гола.

К слову, Будковский первую половину нынешнего сезона провел в бельгийском Кортрейке, где забил один мяч в 12-ти матчах. 

Ранее сообщалось, что Будковский может перебраться в российский Амкар. 

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Теги: футбол, Анжи, Филипп Будковский
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