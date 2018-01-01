Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голубки: в парагвайском клубе узнали о романе игрока и президента

Комментариев: 0
Иногда путь в основу клуба лежит через постель.
Антонио Гонсалес
Антонио Гонсалес
eluniversal.com.mx

Скандал в парагвайском футболе – в социальных сетях появилось фото в постели президента клуба "Рубио Нью" Антонио Гонсалеса с игроком команды Бернардо Габриэлем Кабальеро.

Как оказалось, роман между ними продолжался два года, пока между ними не случился конфликт, причиной которого стала новая любовь футболиста.

"Он был особенным человеком для меня. Короче говоря, Габриэль был мои партнером во всех смыслах этого слова. Он имел все привилегии, а в частности, автомобили, о которых даже мечтать не мог: Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux. Но теперь он для меня - предатель, аферист и бандит ", - цитирует Гонсалеса Infobae.

Сообщается, что Кабальеро после разрыва романа с президентом вынужден был покинуть команду. После этого и всплыли фото интимного характера.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2018 в России разрешили целоваться болельщикам-геям.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: геи, скандал, Парагвай
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь