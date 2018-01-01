Голубки: в парагвайском клубе узнали о романе игрока и президента

Иногда путь в основу клуба лежит через постель.

Скандал в парагвайском футболе – в социальных сетях появилось фото в постели президента клуба "Рубио Нью" Антонио Гонсалеса с игроком команды Бернардо Габриэлем Кабальеро.

Как оказалось, роман между ними продолжался два года, пока между ними не случился конфликт, причиной которого стала новая любовь футболиста.

"Он был особенным человеком для меня. Короче говоря, Габриэль был мои партнером во всех смыслах этого слова. Он имел все привилегии, а в частности, автомобили, о которых даже мечтать не мог: Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux. Но теперь он для меня - предатель, аферист и бандит ", - цитирует Гонсалеса Infobae.

Presidente y jugador de club Paraguay tenían romance... y ahora pelean https://t.co/Ax6LTNKdM7 pic.twitter.com/RsCU7V9gGg — El Universal (@El_Universal_Mx) 8 февраля 2018 г.

Сообщается, что Кабальеро после разрыва романа с президентом вынужден был покинуть команду. После этого и всплыли фото интимного характера.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2018 в России разрешили целоваться болельщикам-геям.

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