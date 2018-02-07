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Сборная России впервые вызвала футболиста из Крыма

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В юношескую сборную России впервые вызвали футболиста из аннексированного полуострова.
Сборная России впервые вызвала футболиста из Крыма
Сборная России впервые вызвала футболиста из Крыма
rfs.ru

В сборную России впервые вызвали футболиста из аннексированного Крыма. 

Как сообщает РИА Новости, в юношескую сборную России вызвали Николая Толстопятова, который является воспитанником спортивной школы Евпатория.  

"У нас уже есть победы. Есть ребята, которые играют за материковые команды. Мало того, получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга. Каждый юный футболист в душе теплит надежду быть самым лучшим и попасть в эту национальную сборную. Первая ласточка уже есть", – заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

К слову, Толстопятов также зачислен в академию московского Спартака.

Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла доступ жителям Крыма к покупке билетов на ЧМ-2018.

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Теги: футбол, Крым, сборная России
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