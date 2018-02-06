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Экс-игрок Днепра устроил драку прямо на футбольном поле

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Джаба Канкава повздорил с футболистом российского Анжи.
Джаба Канкава
Джаба Канкава
Getty Images

Экс-полузащитник Днепра Джаба Канкава устроил драку в контрольном матче на подготовительном сборе в Турции. Грузинский полузащитник, который ныне играет за казахстанский Тобол, грубо сыграл против футболиста российского Анжи Арсена Хабулова. 

Игроки после пары нелестных слов в адрес друг друга пустили в ход кулаки, а партнеры поспешили, чтобы разнять Канкаву и Хабулова.

Добавим, что Анжи в том матче одержал минимальную победу – 1:0. 

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана обезумел после фола и едва не свернул сопернику шею.

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Теги: футбол, Джаба Канкава, драка, видео
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