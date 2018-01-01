Чешскому футболисту пришлось завершить карьеру в 24 года из-за травмы колена

Защитник Виктории Пльзень Ян Баранек повесил бутсы на гвоздь в 24 года.

Футболист Ян Баранек, который выступал за лидера турнирной таблицы чемпионата Чехии Викторию Пльзень, был вынужден завершить профессиональную карьеру.

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24-летний игрок не выходил на поле с октября 2016 года из-за травмы колена. Баранек перенес несколько операций, однако не смог решить проблему и принял решение уйти из футбола.

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“Очень грустно, но мои проблемы с коленом слишком серьезные, чтобы я смог играть вновь. После нескольких операций я верил, что смогу вновь выйти на поле, но это невозможно. Я поговорил с врачами и они ясно дали мне понять, что единственное верное решение в моей ситуации - это завершить профессиональную карьеру“, - приводит слова футболиста официальный сайт Виктории Пльзень.

Jan Baránek ukončil profesionální kariéru. Na vině jsou vleklé zdravotní problémy.



Bary, děkujeme za vše. Ať se ti daří! 🙏



INFO ➡️ https://t.co/WeMAPPWOqF#fcvp pic.twitter.com/Wth7AVvWHC — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 5 лютого 2018 р.

Ранее сообщалось, что игроку Арсенала Санте Касорле сделали десятую операцию на ноге и он хочет вернуться на поле.

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