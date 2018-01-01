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Чешскому футболисту пришлось завершить карьеру в 24 года из-за травмы колена

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Защитник Виктории Пльзень Ян Баранек повесил бутсы на гвоздь в 24 года.
Ян Баранек
Ян Баранек
fcviktoria.cz/

Футболист Ян Баранек, который выступал за лидера турнирной таблицы чемпионата Чехии Викторию Пльзень, был вынужден завершить профессиональную карьеру.

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24-летний игрок не выходил на поле с октября 2016 года из-за травмы колена. Баранек перенес несколько операций, однако не смог решить проблему и принял решение уйти из футбола.

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“Очень грустно, но мои проблемы с коленом слишком серьезные, чтобы я смог играть вновь. После нескольких операций я верил, что смогу вновь выйти на поле, но это невозможно. Я поговорил с врачами и они ясно дали мне понять, что единственное верное решение в моей ситуации - это завершить профессиональную карьеру“, - приводит слова футболиста официальный сайт Виктории Пльзень.

Ранее сообщалось, что игроку Арсенала Санте Касорле сделали десятую операцию на ноге и он хочет вернуться на поле.

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Теги: Виктория Пльзень, чемпионат Чехии по футболу, футбол, завершение карьеры
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