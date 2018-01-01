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Бразильские фанаты освистали игрока, а он с травмой продолжил матч и заставил их замолчать

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Фанаты негостеприимно отнеслись к одному из футболистов, но он доказал свою преданность клубу.
Виктор Ферраз
Виктор Ферраз
twitter.com/JoshuaMLaw

Матч бразильской Паулисты между Сантосом и Итуано завершился результативной ничьей 1:1. Сантос сумел спастись от поражения на первой компенсированной минуте.

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Однако матч запомнился героизмом одного из игроков. На протяжении всего матча болельщики Сантоса освистывали правого защитника команды Виктора Ферраза. По их мнению, 30-летний футболист недостаточно проявляет себя на поле после информации о том, что он может переехать в один из европейских чемпионатов.

В середине второго тайма защитник получил серьезную травму - он вывихнул плечо. Однако у команды на тот момент не было уже замен, и футболисту пришлось выйти на поле. Его рука была привязана к телу, а фанаты перестали освистывать Ферраза. 

Ранее сообщалось, что форварда Реала Карима Бензема освистали фанаты, и теперь он хочет перейти в ПСЖ.

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Теги: Сантос, чемпионат Бразилии по футболу, футбол, травма
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