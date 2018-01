Бразильские фанаты освистали игрока, а он с травмой продолжил матч и заставил их замолчать

Матч бразильской Паулисты между Сантосом и Итуано завершился результативной ничьей 1:1. Сантос сумел спастись от поражения на первой компенсированной минуте.

Однако матч запомнился героизмом одного из игроков. На протяжении всего матча болельщики Сантоса освистывали правого защитника команды Виктора Ферраза. По их мнению, 30-летний футболист недостаточно проявляет себя на поле после информации о том, что он может переехать в один из европейских чемпионатов.

В середине второго тайма защитник получил серьезную травму - он вывихнул плечо. Однако у команды на тот момент не было уже замен, и футболисту пришлось выйти на поле. Его рука была привязана к телу, а фанаты перестали освистывать Ферраза.

Victor Ferraz, who was being booed by his own fans after recent transfer rumours, dislocated his shoulder then came back on like this as #Santos had made 3 subs. pic.twitter.com/vELzyoN4ZK