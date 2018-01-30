Селезнев - об уходе из Карабюкспора: Зарплату не платили

Украинский футболист Евгений Селезнев рассказал, почему покинул Карабюкспор.

Форвард Евгений Селезнев, который недавно подписал контракт с турецким клубом Акхисар Беледие, рассказал о причинах, вынудивших его покинуть предыдущий клуб Карабюкспор.

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“Тяжело работать, когда за год в команде меняется пять тренеров. А тем более - если она играет без задач.

В клубе сменился президент, и мне с ним было не по пути. Зарплату не платили, команду словно специально глушили. Не видел смысла продолжать там свою карьеру.

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Но у меня ни к кому претензий нет, в Карабюкспоре у меня осталось много друзей, соотечественники - Саня Рыбка и Андрюха Близниченко. Я переживаю за них, хочу, чтобы они выбрались из подвала турнирной таблицы. Этого заслуживают и болельщики команды“, - приводит слова Селезнева Команда №1.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Боруссии Д Андрей Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы.

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