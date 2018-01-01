Клуб Бекхэма официально вошел в MLS

В американской лиге MLS появится клуб из Майами.

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм добился включения своего футбольного клуба Майами в американскую лигу MLS.

Так, Майами стал официальной франшизой MLS, а Бекхэм как лицо проекта получил соответствующую лицензию.

"Наша миссия по созданию клуба MLS в Майами выполнена. Мы удовлетворены, благодарны и взволнованы", – сказал англичанин на пресс-конференции.

Бекхэм выкупил франшизу на создание клуба в Майами еще в 2007-м. Долгие годы проект не получал одобрения из-за проблем с приобретением земли и строительством стадиона. В ближайшее время Бекхэм построит арену на 25 тысяч мест.

Первый матч запланирован на 2020 год.

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