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Полузащитник Челси прибыл в Шотландию, чтобы пройти медосмотр в Селтике

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Хавбек Челси Чарли Мусонда-младший после прохождения медосмотра станет игроком Селтика.
Чарли Мусонда-младший
Чарли Мусонда-младший
instagram.com/musonda/

Полузащитник Челси Чарли Мусонда сменит клубную прописку. Бельгийского игрока у “синих“ арендует Селтик.

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В понедельник, 29 января, футболист прибыл в Глазго для прохождения медосмотра. Игрока запечатлела на фотографиях и опубликовала их в социальной сети Twitter одна из сотрудниц аэропорта.

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Позже о целях визита Мусонды в Шотландию написал журналист Кристоф Терро, который сообщил, что сегодня сделка должна быть завершена.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Рафинья Алькантара продолжит карьеру в Интере на правах аренды.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, Селтик, чемпионат Шотландии по футболу, футбол, аренда, медосмотр
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