Полузащитник Челси прибыл в Шотландию, чтобы пройти медосмотр в Селтике

Полузащитник Челси Чарли Мусонда сменит клубную прописку. Бельгийского игрока у “синих“ арендует Селтик.

В понедельник, 29 января, футболист прибыл в Глазго для прохождения медосмотра. Игрока запечатлела на фотографиях и опубликовала их в социальной сети Twitter одна из сотрудниц аэропорта.

Позже о целях визита Мусонды в Шотландию написал журналист Кристоф Терро, который сообщил, что сегодня сделка должна быть завершена.

Charly Musonda Junior is in Glasgow. Posing for his first selfie at the airport with @ElFizeeko. Last talks and medical planned. Loan to be completed today. #cfc pic.twitter.com/TfUseJz4TI